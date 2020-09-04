Прямо в зале суда. Президента банка "Аркада" взяли под стражу

В пятницу, 4 сентября, суд выбрал президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Правда, оставив возможность внесения залога в размере 21 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

В ходе заседания ему сообщили о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен. Так, следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным полиции, из фондов путем выдачи кредитов вывели 50 млн грн.

Отметим, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация. А 25 августа киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка

Напомним, президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении по делу присвоении 50 млн гривен из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве.