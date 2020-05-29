В центре Киева протестуют инвесторы жилых комплексов "Аркады"

В акции принимают участие инвесторы комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах"

В центре Киева проходит акция протеста доверителей банка "Аркада", инвесторов трех ЖК столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году.

В акции принимают участие инвесторы трех жилых комплексов: "Эврика" (Голосеевский район), "Патриотика" и "Патриотика на озерах" (Дарницкий район). Инвесторы банка несколько лет ждут завершения строительства квартир, за которые заплатили 100% стоимости или продолжают платить кредиты.

Акция началась возле главного офиса банка "Аркада", передает "Информатор". Потом ее участники перешли к Офису президента Украины. Там поставили палатки, маленький деревянный дом и фигурки многоэтажек.

Далее акция переместилась под здание мэрии Киева. Там активисты планируют разбить палаточный городок.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил: "Я обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами".

По его словам, только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По их результатам власть подтвердила готовность способствовать возобновлению строительства. Но застройщик не выполнил взятых обязательств и не скорректировал проект застройки ЖК "Патриотика на озерах". Не представил его на обсуждение Градостроительного совета. "А это было основным условием для продолжения строительства, ибо там были протесты общины микрорайона", – сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что этому застройщику "ничто не мешает" выполнить обязательства перед инвесторами комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Ранее в банке "Аркада" сказали, что наиболее весомым фактором, который негативно повлиял на финансирование строительства, являются ограничительные меры, которые были применены Нацбанком к банку как управляющему фондов финансирования строительства. Об этом сообщил "Укринформ".

НБУ самовольно присвоил "Аркаде" статус специализированного банка, в начале 2019 года ввел запрет на привлечение новых депозитов и обязал в короткие сроки вернуть вкладчикам привлеченные ранее депозиты.

По данным "Аркады", такое решение регулятора привело к значительному сокращению финансирования строительства, поскольку больше банк не имел возможности кредитовать инвесторов на приобретение недвижимости, а средства, которые поступали от погашения кредитов, направлялись и направляются на выполнение обязательств перед вкладчиками банка.

Другим решением НБУ запретил банку осуществлять продажу инвесторам недвижимости в новых домах. В "Аркаде" это решение назвали "катастрофическим для строительства", осуществляемого в масштабе кварталов и микрорайонов. Так, запрет на продажу новых домов в ЖК "Патриотика на озерах", который имеет с ЖК "Патриотика" общие сети электро- и теплоснабжения и, соответственно, общий фонд финансирования строительства, лишил банк возможности далее осуществлять финансирование строительства этих комплексов. Аналогичная ситуация и с ЖК "Эврика", где решение регулятора о запрете продаж домов в последней очереди строительства фактически остановило финансирование достройки домов предшествующих очередей.

Как ранее сообщал Фокус: