"Карантин убивает". В центре Киева предприниматели протестуют против карантина

В центре Киева проходит акция протеста с требованием к властям не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами

Митингующие прибыли на машинах и перекрыли улицу Грушевского и район Европейской площади возле стадиона Лобановского. Про это пишет UNN и сами организаторы в соцсетях.

На машинах наклеены баннеры: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФЛП", "Хватит принимать бездумные решения", "Сиди дома сам", "Эпицентры над законом?", "Кабмин на карантин", "Не работаем - не платим" и другие. Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

Фото: Цензор

"Участники акции обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности. Предприниматели планируют призвать правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный", - заявили организаторы акции.

На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по ул. Грушевского в направлении правительственного квартала и не пускали участников акции протеста к Кабмину, однако после долгих переговоров митингующие все-таки прошли вверх по улице Грушевского, оставив свои машины у стадиона.

Всего в акции принимают участие около двухсот человек. Порядок обеспечивают 230 полицейских.

Как ранее писал Фокус:

1 мая под Кабмином также проходила акция предпринимателей под Кабмином. Они требовали смягчить условия карантина с первого мая и разрешить малому бизнесу работать с соблюдением всех необходимых санитарных правил.