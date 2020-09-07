За сутки коронавирус обнаружили еще у 244 киевлян, – Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 7 сентября в столице уже 15 276.

По словам мэра города Виталия Кличко, ситуация с заболеваемостью в Киеве не улучшается. За минувшие сутки 6 сентября выявили еще 244 больных.

Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян.

Заболели:

138 женщин в возрасте от 19 лет до 81 года;

95 мужчин от 18 до 96 лет;

7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.

Заболели также 14 медиков.

В больницы попали 24 человека, остальные находятся на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36 и Соломенском – 28 случаев.

В стационарах столичных медучреждений находятся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента – в тяжелом состоянии, 12 – под аппаратами ИВЛ.

Еще 97 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Прогнозы инфекционистов по поводу второй волны коронавируса в Украине не очень радужные. Так, например, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин считает, что уже к концу месяца украинские школы закроются, а в ноябре ситуация с коронавирусом в Украине будет такой же, как была в самые тяжелые дни в Италии.

За сутки 6 сентября в Украине COVID-19 выявили у 2174 пациентов. За все время эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.