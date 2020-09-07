Во Львове в двух школах обучение перевели на дистанционку из-за коронавируса

Из-за позитивных тестов у ученика и ассистента учителя два класса распустили по домам на две недели

После позитивных результатов ПЦР-тестов у ученика школы №34 и ассистента учителя в школе “Джерельце” два класса этих учебных заведений отправлены на дистанционное обучение на две недели. Остальные ученики будут посещать занятия в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам начальницы управления образования ЛГС Зоряны Довганик, о результатах ПЦР-теста стало известно в пятницу и сегодня утром.

На данный момент в городе перестали работать два детских садика - №1 и №135. В целом по городу посещаемость дошкольных учреждений составляет 38%.

Чиновница сообщила, что состоянием на 1 сентября коронавирус обнаружили у 33 сотрудников системы образования, они находятся на самоизоляции. В целом в школах города работает более 9600 человек, в детсадах - 4650, поэтому процент заболевших сотрудников остается незначительным, резюмируют в пресс-службе горсовета.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 7 сентября Львов отнесен к территориям с “оранжевым” уровнем карантинных ограничений.