Нарушителя задержали. Во время его преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел.

Пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который на лошади переправлял контрабандой из России в Украину табак для кальяна. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Около шести утра, пограничный наряд отдела Золочев, обнаружил движение от государственной границы в тыл Украины, недалеко от населенного пункта Окоп. Один человек вел лошадь, на спине которой были пристроены металлические клетки с грузом. Законное требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство. Во время преследования, правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали", – говорится в сообщении.

Документов у контрабандиста не оказалось. Он признался, что является гражданином Украины и незаконно переправлял из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Нарушителя привлекут к административной ответственности по статье о нарушении пограничного режима. На него составили административные материалы по статьям о незаконном пересечении границы и злостном неповиновении требованиям правоохранителей.

"Товар, стоимость которого оценена в более 105 тысяч гривен, передали представителям таможни", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники задержали мужчину, который незаконным образом пытался вывезти из Украины почти $ 23 000. Пограничники обнаружили у него валюту, которая не была задекларирована.