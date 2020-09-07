Из пиратского плена вернулись шесть украинцев, захваченных месяц назад у берегов Нигерии

Владимир Зеленский заявил, что украинские дипломаты все время профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения моряков.

В Украину вернулись шестеро моряков, члены экипажа судна Curacao Trader, которые были захвачены пиратами в плен месяц назад у берегов Нигерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец, вернулись в Украину и скоро встретятся со своими семьями", – сказал президент.

Глава государства отметил работу МИД Украины, сотрудники которого все время профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

"Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", – сказал президент.

Моряки были освобождены 20 августа, а 24 августа нигерийские военные передали их представителям украинского посольства в Нигерии.

О захвате судна, которое под флагом Либерии направлялось в порт Ломо (Того), 17 июля проинформировал портал Dryad Global. По его данным, когда судно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов. Пираты захватили 13 членов экипажа судна, среди которых было шесть украинцев.