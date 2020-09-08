У Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали, – Геращенко
Сколько Балух находился без сознания после избиения, неизвестно.
Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, на которого напали неизвестные, прооперировали, у него черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию. Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое. Мы с Марией Ионовой пообщались с главным врачом А. Ткаченко, к Володе пока не пускают. И просят пока не беспокоить врачей, которые не могут обнародовать детали, в том числе и потому, что начато следствие по факту избиения", – рассказала Геращенко.
По ее словам, Балух находится в больнице скорой помощи.
"Сколько он был без сознания после зверского избиения – неизвестно, установить это педстоит правоохранителям. Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния", – сообщила Геращенко.
Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой.
"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
Напомним, первоначально о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.
Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта.