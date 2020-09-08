Житель Полтавщины подхватил лихорадку Западного Нила
Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.
Жителю Зеньковского района Полтавской области поставили диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
"По информации ГУ "Полтавский ОЛЦ Минздрава Украины", жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила", – сказано в сообщении.
у заболевшего повысилась температура тела до 39, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.
Отмечается, что на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (две). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.
В Украине существуют энзоотические территории для лихорадки Западного Нила. Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует. ЦОЗ отмечает, что инфицированный человек не заразен.
Напомним, в Германии за короткое время погибли тысячи синих синиц, природоохранные группы и ученые начали расследование.