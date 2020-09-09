Умер ветеран АТО, публично конфликтовавший с Зеленским в Золотом

"Мне 42-й год. Я же не лох какой-то", – сказал Зеленский Денису Янтарю перед разведением сил в Золотом.

Скончался руководитель Николаевской областной организации "Национального корпуса", ветеран АТО Денис Янтарь, сообщает НикВести.

Янтарь умер после курса химиотерапии – в августе у него обнаружили лейкоз.

После начала войны на Донбассе стал волонтером, помогал батальону "Азов", затем сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино в Донецкой области.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и Янтарем произошел конфликт. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.