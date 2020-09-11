Нардепы хотят вернуть родителям "бэби-боксы"

72 народных избранника хотят вернуть выдачу "бэби-боксов" новоиспеченным родителям. В Верховную Раду уже подан законопроект 3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает возвращение коробок малыша и расширение их ассортимента. Об этом пишет gazeta.ua.

Как известно, 29 июля своим решением Кабмин отменил выдачу "бэби-боксов" родителям и заменил это выплатой 5000 грн.

Почти за два года функционирования программы коробок малыша, их получило около сотни тысяч молодых мам. В состав одноразовой помощи входили самые необходимые для новорожденных вещи: пеленки, влажные салфетки, подгузники, детская одежда, гигиеническая косметика для малышей и тому подобное. А сама коробка, которую выдавали родителям, могла использоваться как детская кроватка. Такие пакеты позволяли не только сэкономить средства на приобретение необходимого для новорожденных, но и, соответственно, не тратить время на посещение магазинов.

Но в 2020 году семьи начали жаловаться, что бэби-боксы им перестали выдавать, а взамен их обязывали писать расписку о неполучении пакетов, которые затем обещали доставлять домой. Впрочем, время шло, а молодые родители ничего так и не получали, сообщает gazeta.ua.

В итоге, "боксы" заменили выплатой денежных средств в размере 5000 грн, но родители пока так их и не получили. Более того, предложенный документ определяет, что молодые родители могут ожидать получения средств в срок до 50 дней. И еще не факт, или ее выдадут, ведь, как сообщается в Газета.юа, если вдруг молодые родители забыли добавить какую-то справку, отделы соцзащиты имеют право отказать в назначении денежной компенсации. И несмотря на то, что программа по монетизации денежной помощи уже официально стартовала, многие родители даже не могут дозвониться по одному из номеров телефонов, указанных на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, в конце 2018 года Кабмин усовершенствовал порядок выдачи "пакета малыша". Позже Министерство социальной политики обновило и увеличило наполнение "бэби-боксов".