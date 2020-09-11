После служебного расследования Укрзализныця выяснила, что дежурная по переезду и машинисты решили не сообщать руководству об инциденте, так как боялись огласки.

На железнодорожном переезде близ станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео в Instagram, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Чтобы заставить грузовой поезд остановиться, "видеоблогеры" поставили автомобиль на железнодорожном переезде.

"В момент движения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и впоследствии видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд", – сказано в сообщении.

После служебного расследования, компания-перевозчик выяснила, что дежурная по переезду и машинисты решили не сообщать руководству об инциденте, так как боялись огласки.

"За халатность и несоблюдение служебных инструкций к работникам Укрзализныци были применены меры дисциплинарного характера", – сообщили в Укрзализныце.

На хулиганов открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, с 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами собственных работников военизированной охраны.