Утром в субботу, 12 сентября, в Сумской области в поле возле села Дякивка Буринского района разбился легкомоторный самолет. Его пилот погиб, сообщает ГСЧС.

Спасатели получили информацию об авиатрагедии в 08:10 утра. На месте ЧП они выяснили, что упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 Бекас. Пилот найден мертвым. Других пострадавших нет.

"На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа. Привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.

Отметим, 11 сентября между населенными пунктами Яжберень и Народичи (Житомирская область) упал дельтаплан. Пилот тоже погиб.

В прошлом году в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный летательный аппарат (дельтаплан), в котором находилось двое людей. А вблизи города Кобеляки, что в Полтавской области, произошло крушение мотодельтаплана: погибли два человека.