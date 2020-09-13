В Кривом Роге продавщица выгнала покупателя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами"

Продавщица заявила, что Украина воюет не с Россией, а с "бандеровцами". По ее словам, украинские бойцы погибали на Донбассе из-за того, что убивали людей.

В Кривом Роге продавщица выгнала посетителя магазина и устроила скандал, обвинив украинскую армию в убийствах на Донбассе. Ролик опубликовал в Twitter блогер Александр Колым. Продавщица отказалась общаться с ним на украинском языке и заявила, что живет "на русской земле".

"Уходи отсюда! Нет, не Украины! Русская это земля, уходи!" – заявила женщина.

Продавщица заявила, что Украина воюет не с Россией, а с "бандеровцами". По ее словам, украинские бойцы погибали на Донбассе из-за того, что убивали людей.

"С бандерами вашими. У вас гражданская война. Вы разбой учинили!" – сказала она.

В подтверждение своих слов продавщица заявила о своих родственников из Мариуполя. Те, по ее словам, рассказывали ей об "убийствах" со стороны украинской армии.

Женщина заявила, что родилась в СССР, хочет дружбы между Украиной и РФ, а бойцов ВСУ назвала "убийцами".

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что Украина должна идти путем "ласковой (лагідной) украинизации", а штрафы за использование негосударственных языков пока что не нужны.