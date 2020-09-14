От COVID-19 умер главный педиатр Львова

Медик длительное время лечился от коронавирусной инфекции.

В воскресенье после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Стало известно, что сегодня после длительного лечения от коронавируса скончался Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!", – написал мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, 4 июля скончался от коронавируса председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.