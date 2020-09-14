У пенсионера на границе с Румынией изъяли коллекцию почтовых марок
В Погранслужбе посчитали, что большая коллекция марок может представлять культурную ценность для государства
Украинские пограничники на границе с Румынией изъяли коллекцию почтовых марок.
Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 14 сентября.
Отмечается, что во время осмотра пограничниками личных вещей 67-летнего гражданина Украины, который ехал на машине за границу, были найдены 3 760 почтовых марок.
"Коллекцию почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность, обнаружили вчера в пункте пропуска Солотвино пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками", – говорится в сообщении.
Все найденные марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, которая и установит их ценность.
Ранее Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь". Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.
В марте в пункт пропуска "Краковец" прибыл грузовик с вертолетом, который вез в Украину гражданин Польши без разрешительных документов на товар.