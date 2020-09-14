В Погранслужбе посчитали, что большая коллекция марок может представлять культурную ценность для государства

Украинские пограничники на границе с Румынией изъяли коллекцию почтовых марок.

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 14 сентября.

Отмечается, что во время осмотра пограничниками личных вещей 67-летнего гражданина Украины, который ехал на машине за границу, были найдены 3 760 почтовых марок.

"Коллекцию почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность, обнаружили вчера в пункте пропуска Солотвино пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками", – говорится в сообщении.

Все найденные марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, которая и установит их ценность.

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