Вертолет Ми-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тысяч долларов, иностранец должен был доставить в Бердичев

В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину прибыл грузовик с вертолетом, который вез граждан Польши без разрешительных документов на товар.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники Мостиского отряда уже ждали "Рено", ведь имели предварительную оперативную информацию о законности перевозки такого товара. Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы", – сказано в сообщении.

Вертолет Ми-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тысяч долларов, иностранец должен был доставить в Бердичев.

"Сейчас о грузе, который вероятно является товаром двойного назначения, проинформировано в компетентные органы", – сказано в сообщении.

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