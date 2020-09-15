"Мы не можем это изменить": "Книгарня Є" объявила о расширении ассортимента русскоязычных книг

"Мы не можем это изменить": "Книгарня Є" объявила о расширении ассортиме...

Фото: Facebook/Книгарня Є

В сети магазинов заявили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке.

Украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая ранее публично выступала против продажи в Украине книг российских издательств,  объявила, что будет расширять ассортимент русскоязычного продукта.

Об этом говорится в заявлении сети "Книгарня Є" в Facebook.

"Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка  – это функция государства и задача всего общества, а не отдельной сети магазинов?",  – говорится в заявлении.

В сети "Книгарня Є" объяснили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке, "сложившаяся по состоянию на 2020 год".

"Если не учитывать сети магазинов "Книгарни Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и издаваемая Украине)",  – говорится в тексте заявления.

По мнению руководства "Книгарни Є", продажа книг на русском языке дает большую маржу, издательство таких книг дешевле, а Россия всегда поддерживает своих издателей.

"Несложно предсказать, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше на русском — вопреки собственному желанию", – утверждает "Книгарня Є".

В сети заявили, что им не нравится "это положение вещей", но они "вынуждены учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы".

Такой шаг "Книгарни Є" раскритиковали многие украинские писатели и подписчики сети в Facebook.

книгарня є

Так, писатель и переводчик Евгений Лир указал, что на сайте "Книгарни Є" по поиску книг Лавкрафта сперва находятся издания на русском, а не на украинском языке.

"Well, спасибо "Книгарни Є" за честно высказанную позицию",  – саркастически отметил Лир в своем посте.

Также Лир вспомнил о конфликте между "Книгарня Є" и другого книжного гиганта Yakaboo. Тогда "Книгарня" осудила конкурентов за активную продажу русскоязычных книг, назвав это "новой российской оккупацией книжного рынка". Сейчас этот пост удален.

К критике заявления "Книгарни Є" присоединился  другой писатель и переводчик Остап Украинец.

"Если сократить все, что сказала "Книгарня Є", то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну еще бы не поддерживала, у нас тут информационная война), а сама "Книгарня Є" очень даже не против поддерживать Россию",  – считает Украинец.

Он заявил, что больше не будет покупать книг в этой сети.

"Вы для меня умерли",  – сказал Украинец.

Писатель Андрей Бондарь считает, что в том, что произошло с "Книгарней Є", виноваты также и читатели, которые не покупают украинских книг, а отдают предпочтение русскоязычному продукту.

"Пока мы не начнем покупать книги украинских издательств массовыми тиражами, так, чтобы это стало для книгораспространителей бизнесом, а не убыточным идеалистическим проектом, мы будем проклинать по очереди всех вокруг за уход от идеалов нации, пока кто-то нам, наконец, не скажет, что надо начинать с себя и своего окружения. На самом деле вам это говорят, но вы не слушаете",  – сказал Бондарь.

Но нашлись и те, кто не видит в решении "Книгарні Є" ничего крамольного, ведь украиноязычной литературы тоже достаточно.

книгарня є

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на литературном фестивале "Книжная толока 2020" приобрел книжку Фредрика Бакмана "Медвежий угол", выпущенную российским издательством на русском языке. У части жителей Запорожья покупка главы государства вызвала негодование.