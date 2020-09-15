"Мы не можем это изменить": "Книгарня Є" объявила о расширении ассортимента русскоязычных книг

В сети магазинов заявили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке.

Украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая ранее публично выступала против продажи в Украине книг российских издательств, объявила, что будет расширять ассортимент русскоязычного продукта.

Об этом говорится в заявлении сети "Книгарня Є" в Facebook.

"Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задача всего общества, а не отдельной сети магазинов?", – говорится в заявлении.

В сети "Книгарня Є" объяснили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке, "сложившаяся по состоянию на 2020 год".

"Если не учитывать сети магазинов "Книгарни Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и издаваемая Украине)", – говорится в тексте заявления.

По мнению руководства "Книгарни Є", продажа книг на русском языке дает большую маржу, издательство таких книг дешевле, а Россия всегда поддерживает своих издателей.

"Несложно предсказать, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше на русском — вопреки собственному желанию", – утверждает "Книгарня Є".

В сети заявили, что им не нравится "это положение вещей", но они "вынуждены учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы".

Такой шаг "Книгарни Є" раскритиковали многие украинские писатели и подписчики сети в Facebook.

Так, писатель и переводчик Евгений Лир указал, что на сайте "Книгарни Є" по поиску книг Лавкрафта сперва находятся издания на русском, а не на украинском языке.

"Well, спасибо "Книгарни Є" за честно высказанную позицию", – саркастически отметил Лир в своем посте.

Также Лир вспомнил о конфликте между "Книгарня Є" и другого книжного гиганта Yakaboo. Тогда "Книгарня" осудила конкурентов за активную продажу русскоязычных книг, назвав это "новой российской оккупацией книжного рынка". Сейчас этот пост удален.

К критике заявления "Книгарни Є" присоединился другой писатель и переводчик Остап Украинец.

"Если сократить все, что сказала "Книгарня Є", то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну еще бы не поддерживала, у нас тут информационная война), а сама "Книгарня Є" очень даже не против поддерживать Россию", – считает Украинец.

Он заявил, что больше не будет покупать книг в этой сети.

"Вы для меня умерли", – сказал Украинец.

Писатель Андрей Бондарь считает, что в том, что произошло с "Книгарней Є", виноваты также и читатели, которые не покупают украинских книг, а отдают предпочтение русскоязычному продукту.

"Пока мы не начнем покупать книги украинских издательств массовыми тиражами, так, чтобы это стало для книгораспространителей бизнесом, а не убыточным идеалистическим проектом, мы будем проклинать по очереди всех вокруг за уход от идеалов нации, пока кто-то нам, наконец, не скажет, что надо начинать с себя и своего окружения. На самом деле вам это говорят, но вы не слушаете", – сказал Бондарь.

Но нашлись и те, кто не видит в решении "Книгарні Є" ничего крамольного, ведь украиноязычной литературы тоже достаточно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на литературном фестивале "Книжная толока 2020" приобрел книжку Фредрика Бакмана "Медвежий угол", выпущенную российским издательством на русском языке. У части жителей Запорожья покупка главы государства вызвала негодование.