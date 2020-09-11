Когда размер (тиража) имеет значение. Лучшие романы сентября в обзоре Юрия Володарского

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Когда размер (тиража) имеет значение. Лучшие романы сентября в обзоре Юр...

Фото: Getty Images

В сентябрьском книжном обозрении Фокуса собраны образцы массовой литературы. Это романы популярных писателей, которые могут похвастаться впечатляющими совокупными тиражами своих книг — от сотен тысяч до десятков миллионов экземпляров

Британец Бен Элтон написал неполиткорректный памфлет о яростной борьбе за гендерное равноправие и сетевых манипуляциях общественным сознанием. Американец Кристофер Бакли снова обратился к несвойственному ему ранее жанру исторического романа. Француз Давид Фонкинос сочинил обманчивую розовую мелодраму с издевательски черным финалом. Роман чилийки Исабель Альенде посвящен мытарствам латиноамериканских мигрантов в Нью-Йорке: тут вам и поздняя любовь, и критика режима Пиночета, и окоченевший труп в багажнике. В новой книге украинки Люко Дашвар еще больше жанровой эклектики, а вдобавок — совершенно безумный сюжет.

Бен Элтон "Кризис самоопределения"

"Фантом пресс", 2020

фото, книга Бена Элтона Кризис самоопределения

Кто: романист, сценарист, либреттист, драматург, стендап-комик, актер, режиссер, телеведущий. Автор 16 романов. Атеист, сторонник левых взглядов. Как ни странно, гетеросексуал.

Что: «Кризис самоопределения» написан в 2019-м, после пятилетней паузы. Анонсы романа обычно открываются фразой «Бен Элтон возвращается!»

фото, Володарский

Юрий Володарский честно признается, что ему приходилось читать немало массовой литературы — от Пауло Коэльо до Марка Леви и от Ирэны Карпы до Ирэн Роздобудько, — но готов поклясться, что удовольствия никто из них ему не доставил

О чем: все начинается с убийства девушки, которое быстро приобретает статус незаурядного. Во-первых, жертва не совсем девушка, а трансгендер типа МЖ, обладавший (обладавшая, обладавшее — даже тут все непросто) как мужскими, так и женскими половыми признаками. Во-вторых, неловкая фраза инспектора лондонской полиции Майкла Мэтлока о том, что убитая (убитый, убитое) просто не вовремя очутилась (-лся, -лось) в одиночестве в темном месте, вызывает шквал обвинений в переложении вины с преступника на жертву. В-третьих, мотивы нападения остаются непонятными, пока за первым загадочным убийством не следует второе, третье, четвертое. Мэтлок догадывается, что цель злоумышленников — взбудоражить общество, посеять раздор, натравить одну социальную группу на другую. Но ему и в голову не приходит, что следы преступников ведут к одной из самых одиозных фигур мировой политики.

Как: Элтон не жалеет никого. Высмеивает радикальных феминисток и трансгендерных активисток, твердолобых консерваторов, требующих выхода Англии из Соединенного Королевства, и мягкотелых либералов, не способных дать им отпор, циничных конформистов, меняющих взгляды с вертлявостью флюгера, и сетевых псов, поднимающих бешеный лай по любому поводу. "Кризис самоопределения" вполне заслуживает звания самой актуальной социально-политической сатиры 2010-х. 

Кристофер Бакли "Охотник за судьями"

"Иностранка", 2020

фото, Кристофер Бакли Охотник за судьями

Кто: еще один политический сатирик, но уже американский. Автор таких бестселлеров, как "Здесь курят" и "Господь — мой брокер". 

Что: приключенческо-исторический роман с двумя типичными главными героями: один умный, сильный, отважный, изворотливый, обаятельный, а второй — болван и недотепа. Догадываетесь, кому повезет больше?

О чем: о том, как в 1664 году англичане отвоевали у голландцев поселение на острове Манхеттен, после чего Новый Амстердам был официально переименован в Нью-Йорк. На этом историческом фоне английский посланник Бальтазар де Сен-Мишель (упомянутый болван) при помощи полковника Хайрема Ханкса (это тот, который умный и сильный) разыскивает беглых судей, подписавших смертный приговор Карлу I. 

Как: в наличии живописные персонажи, напряженный сюжет, мрачный юмор, нежные чувства. Некоторый натурализм и толика трагедии роману Бакли не помеха. Подобные тексты обычно рекомендуют для летнего отдыха, но для бархатного сезона тоже сгодится.

Давид Фонкинос "Две сестры"

"Азбука", 2020

фото, книга Давида Фонкиноса Две сестры

Кто: французский прозаик, драматург, сценарист, режиссер, музыкант. В первую очередь все-таки прозаик: за 17 лет Фонкинос написал 17 романов. Лауреат премий Франсуа Мориака и Ренодо.

Что: новая книга писателя. Вышла в оригинале в прошлом году.

О чем: о молодой женщине Матильде, которую бросает любовник, после чего она страдает всеми доступными молодой женщине способами: с заламыванием рук, потерей аппетита, перманентной депрессией, профессиональными проблемами, полной утратой интереса к жизни.

Как: "Две сестры" — роман, что называется, женский. Он написан в олдскульной манере, с нагнетанием страстей, с оборотами наподобие "она упала на диван, корчась от муки". Может показаться, что он вообще не заслуживает внимания, если бы не одно большое "но": вся суть книги Фонкиноса раскрывается в финале, на последних десяти страницах. Там читателя ждет сюрприз, способный подорвать веру в человечество, — конечно, если таковая у него имеется.

Исабель Альенде "По ту сторону зимы"

"Иностранка", 2020

фото, книга Исабель Альенде По ту сторону зимы

Кто: самая успешная писательница Латинской Америки, самый читаемый испаноязычный автор в мире. Двоюродная племянница Сальвадора Альенде. Лауреат десятков литературных наград. Общий тираж ее книг превысил 70 млн экземпляров.

Что: роман "По ту сторону зимы" вышел в 2017-м. 

О чем: в произведении три героя: 60-летний коренной американец Ричард, мужчина со скучной судьбой, и две эмигрантки — образованная чилийка Лусия, его университетская коллега, ровесница и квартиросъемщица, женщина со сложной судьбой, и Эвелин, девушка с трагической судьбой родом из Гватемалы. Бедняга Эвелин попадает в дикую передрягу, и добрая Лусия бросается ее спасать. Растерянному и немножко влюбленному в Лусию Ричарду (это чувство взаимно) приходится идти у нее на поводу. Роман Альенде о том, что милосердие важнее закона. Для США это нонсенс, но для Чили — в самый раз.

Как: показательный текст. Он в полной мере дает понять, почему Альенде так любят простые читатели и так ругают строгие критики. 

Люко Дашвар "#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ"

КСД, 2020

фото, книга Люко Дашвар ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ

Кто: наша Дашвар по статусу — почти как их Донцова. Правда, общий тираж сочинений лауреата "Книги года Би-би-си"-2008 (это был самый удивительный выбор жюри за все годы существования премии) меньше приблизительно в тысячу раз.

Что: 11-й по счету роман писательницы за 14 лет литературной деятельности. Назван "по-модньому" в формате хештега. 

О чем: о глубоко порядочной, но слегка беспорядочной Гале, на которую одна за другой сваливается куча неприятностей: потеря работы, положительный анализ на ВИЧ, разрыв с мужем, криминальные разборки. От всего этого тихая, робкая Галя сперва впадает в прострацию, но потом обретает способность к решительным действиям. 

Как: некоторую логику в поступках персонажей обнаружить можно, но вообще-то без головы тут не только Галя, но и все прочие. Правдоподобие сюжета Дашвар не тревожит, для нее гораздо важнее сильные страсти, удивительные совпадения и сумасшедшие приключения. Всего этого в ее романе чуть больше, чем можно выдержать.