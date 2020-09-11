Когда размер (тиража) имеет значение. Лучшие романы сентября в обзоре Юрия Володарского

В сентябрьском книжном обозрении Фокуса собраны образцы массовой литературы. Это романы популярных писателей, которые могут похвастаться впечатляющими совокупными тиражами своих книг — от сотен тысяч до десятков миллионов экземпляров

Британец Бен Элтон написал неполиткорректный памфлет о яростной борьбе за гендерное равноправие и сетевых манипуляциях общественным сознанием. Американец Кристофер Бакли снова обратился к несвойственному ему ранее жанру исторического романа. Француз Давид Фонкинос сочинил обманчивую розовую мелодраму с издевательски черным финалом. Роман чилийки Исабель Альенде посвящен мытарствам латиноамериканских мигрантов в Нью-Йорке: тут вам и поздняя любовь, и критика режима Пиночета, и окоченевший труп в багажнике. В новой книге украинки Люко Дашвар еще больше жанровой эклектики, а вдобавок — совершенно безумный сюжет.

Бен Элтон "Кризис самоопределения"

"Фантом пресс", 2020

Кто: романист, сценарист, либреттист, драматург, стендап-комик, актер, режиссер, телеведущий. Автор 16 романов. Атеист, сторонник левых взглядов. Как ни странно, гетеросексуал.

Что: «Кризис самоопределения» написан в 2019-м, после пятилетней паузы. Анонсы романа обычно открываются фразой «Бен Элтон возвращается!»

Юрий Володарский честно признается, что ему приходилось читать немало массовой литературы — от Пауло Коэльо до Марка Леви и от Ирэны Карпы до Ирэн Роздобудько, — но готов поклясться, что удовольствия никто из них ему не доставил

О чем: все начинается с убийства девушки, которое быстро приобретает статус незаурядного. Во-первых, жертва не совсем девушка, а трансгендер типа МЖ, обладавший (обладавшая, обладавшее — даже тут все непросто) как мужскими, так и женскими половыми признаками. Во-вторых, неловкая фраза инспектора лондонской полиции Майкла Мэтлока о том, что убитая (убитый, убитое) просто не вовремя очутилась (-лся, -лось) в одиночестве в темном месте, вызывает шквал обвинений в переложении вины с преступника на жертву. В-третьих, мотивы нападения остаются непонятными, пока за первым загадочным убийством не следует второе, третье, четвертое. Мэтлок догадывается, что цель злоумышленников — взбудоражить общество, посеять раздор, натравить одну социальную группу на другую. Но ему и в голову не приходит, что следы преступников ведут к одной из самых одиозных фигур мировой политики.

Как: Элтон не жалеет никого. Высмеивает радикальных феминисток и трансгендерных активисток, твердолобых консерваторов, требующих выхода Англии из Соединенного Королевства, и мягкотелых либералов, не способных дать им отпор, циничных конформистов, меняющих взгляды с вертлявостью флюгера, и сетевых псов, поднимающих бешеный лай по любому поводу. "Кризис самоопределения" вполне заслуживает звания самой актуальной социально-политической сатиры 2010-х.

Кристофер Бакли "Охотник за судьями"

"Иностранка", 2020

Кто: еще один политический сатирик, но уже американский. Автор таких бестселлеров, как "Здесь курят" и "Господь — мой брокер".

Что: приключенческо-исторический роман с двумя типичными главными героями: один умный, сильный, отважный, изворотливый, обаятельный, а второй — болван и недотепа. Догадываетесь, кому повезет больше?

О чем: о том, как в 1664 году англичане отвоевали у голландцев поселение на острове Манхеттен, после чего Новый Амстердам был официально переименован в Нью-Йорк. На этом историческом фоне английский посланник Бальтазар де Сен-Мишель (упомянутый болван) при помощи полковника Хайрема Ханкса (это тот, который умный и сильный) разыскивает беглых судей, подписавших смертный приговор Карлу I.

Как: в наличии живописные персонажи, напряженный сюжет, мрачный юмор, нежные чувства. Некоторый натурализм и толика трагедии роману Бакли не помеха. Подобные тексты обычно рекомендуют для летнего отдыха, но для бархатного сезона тоже сгодится.

Давид Фонкинос "Две сестры"

"Азбука", 2020

Кто: французский прозаик, драматург, сценарист, режиссер, музыкант. В первую очередь все-таки прозаик: за 17 лет Фонкинос написал 17 романов. Лауреат премий Франсуа Мориака и Ренодо.

Что: новая книга писателя. Вышла в оригинале в прошлом году.

О чем: о молодой женщине Матильде, которую бросает любовник, после чего она страдает всеми доступными молодой женщине способами: с заламыванием рук, потерей аппетита, перманентной депрессией, профессиональными проблемами, полной утратой интереса к жизни.

Как: "Две сестры" — роман, что называется, женский. Он написан в олдскульной манере, с нагнетанием страстей, с оборотами наподобие "она упала на диван, корчась от муки". Может показаться, что он вообще не заслуживает внимания, если бы не одно большое "но": вся суть книги Фонкиноса раскрывается в финале, на последних десяти страницах. Там читателя ждет сюрприз, способный подорвать веру в человечество, — конечно, если таковая у него имеется.

Исабель Альенде "По ту сторону зимы"

"Иностранка", 2020

Кто: самая успешная писательница Латинской Америки, самый читаемый испаноязычный автор в мире. Двоюродная племянница Сальвадора Альенде. Лауреат десятков литературных наград. Общий тираж ее книг превысил 70 млн экземпляров.

Что: роман "По ту сторону зимы" вышел в 2017-м.

О чем: в произведении три героя: 60-летний коренной американец Ричард, мужчина со скучной судьбой, и две эмигрантки — образованная чилийка Лусия, его университетская коллега, ровесница и квартиросъемщица, женщина со сложной судьбой, и Эвелин, девушка с трагической судьбой родом из Гватемалы. Бедняга Эвелин попадает в дикую передрягу, и добрая Лусия бросается ее спасать. Растерянному и немножко влюбленному в Лусию Ричарду (это чувство взаимно) приходится идти у нее на поводу. Роман Альенде о том, что милосердие важнее закона. Для США это нонсенс, но для Чили — в самый раз.

Как: показательный текст. Он в полной мере дает понять, почему Альенде так любят простые читатели и так ругают строгие критики.

Люко Дашвар "#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ"

КСД, 2020

Кто: наша Дашвар по статусу — почти как их Донцова. Правда, общий тираж сочинений лауреата "Книги года Би-би-си"-2008 (это был самый удивительный выбор жюри за все годы существования премии) меньше приблизительно в тысячу раз.

Что: 11-й по счету роман писательницы за 14 лет литературной деятельности. Назван "по-модньому" в формате хештега.

О чем: о глубоко порядочной, но слегка беспорядочной Гале, на которую одна за другой сваливается куча неприятностей: потеря работы, положительный анализ на ВИЧ, разрыв с мужем, криминальные разборки. От всего этого тихая, робкая Галя сперва впадает в прострацию, но потом обретает способность к решительным действиям.

Как: некоторую логику в поступках персонажей обнаружить можно, но вообще-то без головы тут не только Галя, но и все прочие. Правдоподобие сюжета Дашвар не тревожит, для нее гораздо важнее сильные страсти, удивительные совпадения и сумасшедшие приключения. Всего этого в ее романе чуть больше, чем можно выдержать.