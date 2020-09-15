Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine возобновляет прямое сообщение с США

Украина возобновляет прямое регулярное авиасообщение с США. Госавиаслужба выдала разрешение авиакомпании Azur Air Ukraine на перелеты из Киева в Нью-Йорк, Майами и Чикаго с 1 октября 2020 года.

Советующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Планируется, что авикомпания будет осуществлять перелеты два раза в неделю, но со временем количество рейсов может увеличиться, благодаря соглашению между Украиной и США об открытом небе.

Как сообщает avianews со ссылкой на пресс-службу Azur Air Ukraine, первые рейсы запланированы на апрель 2021 года. Более детальную информацию в Azur Air Ukraine пообещали предоставить позже.

Сейчас флот Azur Air Ukraine состоит из трех Boeing 737-800, одного Boeing 757-300 и трех Boeing 767-300ER. Последний тип самолета является дальнемагистральным и может совершать прямые рейсы без посадки на дозаправку из Киева в Нью-Йорк, Чикаго и Майами. Авиакомпания не исключает пополнение флота новыми воздушными судами для дальних перелетов.

Сейчас прямые регулярные рейсы из Украины в США приостановлены.

Напомним, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 14 сентября отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам в связи с коронавирусом.