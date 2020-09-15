Восемь пострадавших. Под Хмельницким произошло ДТП с участием Tesla

Во вторник, 15 сентября, под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали восемь человек – водитель Tesla и семь пассажиров. Личность одной из пострадавших на данный момент устанавливается.

Об этом сообщают в полиции.

Авария произошла около 17.00, недалеко от въезда в Хмельницкий.

Удар был настолько сильным, что в автобусе выбило стекла / фото: khm.depo.ua

За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения, а за рулем автобуса – 1970 года рождения.

С места аварии врачи госпитализировали восемь человек, в том числе водителя автомобиля Tesla и 7 пассажиров автобуса.

Выяснением обстоятельств аварии занимаются правоохранители.

Tesla также сильно потрадала / фото: ngp-ua.info

Напомним, в Бориспольском районе на трассе Киев-Харьков в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором 5 человек погибли и 20 пострадали, 15 из них были госпитализированы. Позже еще один человек скончался в больнице.