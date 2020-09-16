Украину накроют заморозки и сильные ветра

В течение 18-19 сентября из-за вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в западных, северных, восточных и центральных областях ночью в эти дни ожидается до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем +9+15, в южной части и на Закарпатье ночью +5+1° тепла, днем до +14+19.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на +10+12. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

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20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры.

Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в четверг, 17 сентября, с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди на украинский Запад, пройдет Севером и Центром. Юг и Восток, по словам Диденко, осадки почти не зацепит: там сохранится преимущественно сухая погода.

Однако в тылу фронта распространится холодный воздух: температура воздуха снизится уже в четверг в западных областях, а в течение 18-19 сентября – в большинстве областей Украины. Ожидается всего + 12 + 17 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов.

Напомним, осень в Украине уже успела "отличиться" - в Бердянске второй раз за год расцвели яблони. Садоводы говорят, что такая аномалия встречается довольно часто именно на юге страны. Запорожские экологи отмечают, что уже не первый год осенью приходится видеть, как повторно расцветают каштаны и другие деревья.