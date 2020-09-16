У сетей супермаркетов Novus и Billa будет общий владелец

Компания Consul Trade House UAB (100-процентный владелец "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% компании "Билла-Украина", которая владеет сетью Billa на территории Украины. Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на пресс-службу Novus.

Для завершения сделки требуется разрешение Антимонопольного комитета на такую консолидацию. После этого будет объявлено о планах развития объединенной сети. Пока же магазины Novus и Billa продолжат работать в существующем режиме.

Сеть Novus в Украине состоит из 46 магазинов, включая франчайзинговые. Общая площадь торговых комплексов 220 000 кв. м, персонал – 5500 человек. Первый магазин был открыт в 2008 году. Развитием сети занимается компания BT Invest (Литва), которая инвестирует и в другие сегменты экономики Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

BT Invest создана в 2008 году бывшими совладельцами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом, которые продали перед этим компанию концерну PepsiCo.

22 июля 2020 года совет директор ЕБРР одобрил выделение Novus долгосрочного кредита в $100 млн на расширение сетей супермаркетов.

В мае cобственники сети Novus обратились в АМКУ разрешить выкуп 54,25% уставного капитала рынка "Столичный".

Компания "Билла-Украина" была создана в 1998 году немецким концерном Rewe Group. Первый супермаркет Billa был открыт в 2000 году в Киеве. В 2014 году магазины сети работали в 16-ти городах 9-ти областей страны, но в 2017 году компания решила сконцентрироваться на развитии в столичном регионе. Сейчас сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.