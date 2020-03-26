АМКУ возбудил дело из-за подорожания продуктов в столице

Поводом для вмешательства Комитета стало значительное подорожание товаров в последние дни

Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших столичных супермаркетов.

Об этом написал в Facebook глава областного отделения Алексей Хмельницкий.

По его словам, поводом для вмешательства Комитета стало значительное подорожание товаров в последние дни.

"Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентное поведение участников рынка", – отметил он.

Хмельницкий добавил, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании – поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Внешторгресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Елитпрайм", ООО "Авега-2018".

Как ранее сообщал Фокус:

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал повышение розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречку выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар – на 16%.

Компания "АТБ-Маркет" повысила цены на продукты питания и товары первой необходимости. Так, продукты "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничная крупа – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

Также сеть магазинов "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки.

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть супермаркетов АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.