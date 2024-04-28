Средняя украинская семья тратит на питание половину своих денег, и, говорят эксперты, это означает, что живут украинцы бедно. Но несмотря на бедность многие потребители так и не научились правильно выбирать продукты. К тому же последние два года в жизни украинцев слишком много стресса, который проще всего "заедать", поэтому количество вновь выигрывает у качества, а лишние расходы наносят вред кошельку.

Related video

Во многих украинских семьях прочно укоренились неправильные пищевые привычки, которые буквально воруют у нас здоровье и долголетие. Фокус вместе с экспертами разобрал типичные ошибки в питании украинцев, которые не только не добавляют нам здоровых лет жизни, но и забирают дополнительные средства.

Ошибка 1: мало воды

О том, насколько важно пить воду, слышали все. Вода помогает организму лучше усваивать и перерабатывать пищу, а также решает проблему повышенной кислотности в желудке. Чем больше человек пьет, тем меньше у него проблем с пищеварительной системой. Диетолог Лариса Буткова советует пить воду в определенном режиме: начинать утро с одного-двух стаканов воды комнатной температуры, а затем пить по стакану за полчаса до приема пищи и через час — после. В целом человек должен выпивать не менее полутора литров воды в день.

Диетологи советуют пить простую чистую питьевую воду Фото: Shutterstock/Stock 4you

Есть существенное уточнение, важное как с точки зрения ЗОЖ, так и с точки зрения экономии. Когда диетологи советуют пить достаточно воды, они имеют в виду не кофе, чай, компот или, тем более, сладкие газированные напитки, а простую чистую питьевую воду. Ее можно покупать, а можно в домашних условиях фильтровать обычную водопроводную воду.

Многие ставят знак равенства между простой питьевой водой и сладким газированным напитком "0 калорий". Диетологи настаивают: несмотря на то, что достоверных исследований о серьезных последствиях употребления таких напитков нет, они точно не добавляют питательной ценности рациону. В безкалорийных газировках используются искусственные подсластители, пищевые добавки, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. Поэтому частое употребление такого напитка может привести к эрозии зубной эмали, проблемам с почками и желудком.

Нельзя ставить знак равенства между простой питьевой водой и сладким газированным напитком "0 калорий"

"Я все же советую потреблять простую питьевую воду, или, по крайней мере, употребляя напиток "0 калорий", осознавать, что это не вода, — отметила в комментарии Фокусу диетолог-консультант Алена Юдина. — Конечно, если выпить один-два стакана такого напитка в месяц, ничего страшного не произойдет. Но это не должно быть системой, то есть не нужно ежемесячно на регулярной основе покупать себе две баночки газировки только потому, что это не принесёт ощутимого вреда".

Регулярное употребление сладких газированных напитков, даже если они не имеют калорий, все равно вредит организму, продолжает Алена Юдина. С другой стороны, такое поведение, скорее всего, свидетельствует об отсутствии у человека расстройств пищевого поведения, что можно считать плюсом.

Регулярное употребление сладких газированных напитков вредит организму, даже если они не имеют калорий Фото: Freepik

"Я за то, чтобы избегать крайностей, — говорит эксперт. — Действительно, бывает так, что внезапно хочется лимонада или колы. Тогда можно купить и выпить, но не обязательно всю бутылку. Прислушайтесь к себе — возможно, 100 или даже 50 граммов вам будет достаточно, то и не нужно выпивать все. И хотя современные исследования говорят, что вред могут принести только очень большие дозы, я все же придерживаюсь мнения, что сладкие газированные напитки точно не для тех, кто выбирает качественные и полезные продукты, даже если они не имеют калорий".

Ошибка 2: мало белка, овощей и фруктов

Лучшее мясо для украинцев — это колбаса, поэтому часто вместо полноценного белка, который должен составлять основу здорового рациона, организм получает набор из соли, сахара и пищевых добавок. Интересно, что колбасу ("Докторская" — 270-420 грн за кило, "Краковская" — 390-600 грн за кило) покупают те же люди, которые говорят, что мясо (куриное филе — 164 грн за кило, свиной ошеек — 220 грн) и рыба (хек мороженый — 130-165 грн за кило) — это очень дорого.

Важно

Диетолог назвала 6 вредных продуктов, которые вы ежедневно покупаете в супермаркете

Многие покупатели незаслуженно обходят вниманием яйца, а ведь это очень полезный и бюджетный продукт. Они богаты питательными веществами, улучшают память, являются источником белка, помогают усваиваться витаминам. А, учитывая, что сейчас яйца продаются в украинских супермаркетах от 44 грн за десяток, получается, что завтрак из двух-трех яиц будет стоить 9-13 грн.

Овощей и фруктов в рационе среднестатистической украинской семьи также недопустимо мало, особенно зимой. Самая распространенная причина — все та же "нехватка средств", но, напоминают эксперты, овощи — это не только авокадо, спаржа и болгарский перец. "Есть значительно более дешевые варианты — белокочанная и пекинская капуста, морковь, редька, свекла, — говорит Алена Юдина, — Кроме того, украинцы едят мало рыбы, которую было бы хорошо употреблять два-три раза в неделю, чередуя жирные и нежирные сорта. И опять-таки причина "нет денег" не проходит, потому что рыба — это не обязательно лосось или осетр, но и сельдь, скумбрия".

Для многих украинцев лучшим мясом является колбаса Фото: https://t.me/topretsept/2881

Если отдавать предпочтение простым базовым продуктам (мясо, молоко, сыр, масло, крупы, мука, яйца) и сезонным овощам, питание получится не только здоровее, но и значительно дешевле. На кулинарных сайтах можно найти немало рецептов салатов на основе капусты, моркови, свеклы, поэтому недостаток средств совсем не мешает ввести бюджетные овощи в ежедневный рацион.

Такой же совет диетологи дают относительно фруктов: покупайте то, что сейчас дешево. А если кажется, что яблоки по 30 грн за килограмм — это очень дорого, можно сравнить цену с ценами на конфеты и пирожные. Например, конфеты "Птичье молоко" сейчас продаются по 180-200 грн за кило, "Ромашка" — по 200-240 грн за кило, а заварные пирожные — по 160 грн за 360 граммов.

Если кажется, что яблоки по 30 грн за килограмм — это очень дорого, можно сравнить цену с ценами на конфеты и пирожные

Ошибка 3: много сладостей

Большое количество рафинированного сахара в рационе — это немалая проблема украинского питания. Диетологи говорят, что современному потребителю отказаться от употребления сахара почти невозможно. Во-первых, украинцы очень любят сладкое. Во-вторых, сахар добавляют не только в традиционные сладости, но и в хлеб, колбасу, рыбные консервы, кетчуп, горчицу и многие другие продукты.

Много сладостей — одна из главных ошибок украинского питания Фото: Getty

Также украинцы едят слишком много мучного: печенье, пироги, пирожки, торты, булочки, макаронные изделия. Все это источники быстрых углеводов, которые потребляются в нашей стране в избытке. А на самом деле — пустые калории, которые наносят организму и семейному бюджету сплошной вред.

Ошибка 4: нездоровые привычки

Ошибок в режиме питания наших сограждан немало: отказ от завтрака, перекусы "на бегу", перекусы нездоровой пищей, однообразное питание, перенос основного приема пищи на ужин.

Многие украинцы употребляют нездоровые продукты, но это прежде всего связано не с высокими ценами и низкими зарплатами, а с пищевыми предпочтениями

Эксперты говорят о парадоксальном факте: когда не хватает денег, люди в первую очередь отказываются от здоровых и полезных продуктов, отдавая предпочтение не качеству, а количеству. Отсюда возникает странное правило украинского питания: чем беднее, тем жирнее и слаще. "Многие украинцы употребляют нездоровые продукты, но это прежде всего связано не с высокими ценами и низкими зарплатами, а с пищевыми предпочтениями, нежеланием следить за здоровьем и менять привычки", — отметила в разговоре с Фокусом Алена Юдина.

Диетологи советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам Фото: Aggeek

Ошибка 5: готовая еда и полуфабрикаты

Иногда полуфабрикаты кажутся не такими уж и дорогими — например, пельмени в украинских супермаркетах можно купить по цене от 75 грн за килограмм. Однако диетологи предупреждают: фастфуд, готовую еду и полуфабрикаты стоит оставить на крайний случай и стараться чаще готовить дома.

"Обычно фастфуд и полуфабрикаты одинаково вредны как для здоровья, так и для кошелька, поэтому готовить дома — это очень хорошая полезная привычка, отличный способ одновременно сэкономить и начать питаться здоровее, — говорит Лариса Буткова. — Блюда, которые готовили в домашних условиях, часто содержат больше клетчатки, зато сахара и жира — меньше. А их себестоимость оказывается гораздо ниже, чем стоимость готовой пищи".

Блюда, которые готовятся в домашних условиях, часто содержат больше клетчатки, зато сахара и жира — меньше

Ошибка 6: еда как психологическая помощь

Самый главный совет всех диетологов — просто меньше есть. Постоянное переедание — это очень плохая привычка, которая наносит огромный вред здоровью, а сегодня люди вообще привыкли "заедать" стресс. Впрочем, для специалистов нет никакой новости в том, что часто люди едят не потому, что хотят есть, а чисто по психологическим причинам. И это также смело можно отнести к факторам, которые не добавляют плюсов ни здоровью, ни семейному бюджету.

Люди привыкли "заедать" стресс Фото: Freepik

Алена Юдина выделяет несколько самых распространенных причин, по которым люди едят без чувства голода:

чтобы расслабиться после тяжелого дня, вместо того, чтобы просто отдохнуть;

чтобы заглушить свои чувства, боль, вместо того, чтобы обратиться к психологу;

когда недоспали, чтобы восстановить свои силы, вместо того, чтобы раньше укладываться спать;

когда не чувствуют радости в жизни, вместо того, чтоб радоваться мелочам и даже тому, что проснулись утром.

Самый главный совет всех диетологов — просто меньше есть

Ошибка 7: акции превыше всего

Акции — это действительно отличный способ экономить. Далеко не все могут себе позволить семгу по 1000 грн за килограмм или авокадо по 300 грн, но по акции можно и купить. Однако нужно учитывать несколько моментов.

Во-первых, стоит устраивать акционным ценникам "проверку", то есть покупать то, что действительно в конкретный день стоит дешевле, да еще и проверять, чтобы скидка сработала на кассе.

Важно

Меню на всю жизнь: диетолог рассказала о полезнейших диетах для разных возрастов

Во-вторых, нужно проверить цены на аналогичные товары на самых нижних полках. Дело в том, что на полках на уровне глаз раскладывают самые дорогие продукты, поэтому товар на "золотой полке" по акции может оказаться дороже, чем на нижней без акции.

В-третьих, стоит избегать импульсивных покупок на кассе, даже если кажется, что сегодня дешево. Обычно эти товары не несут пользы ни здоровью, ни кошельку.

И, наконец, не стоит покупать на радостях слишком много. Ведь, если снова будут отключать электричество, "лишние" продукты просто испортятся, а экономия превратится в дополнительные расходы.

"Лишние" продукты часто портятся, а экономия превращается в дополнительные расходы Фото: birminghammail.co.uk

Важно