Середня українська сім'я витрачає на харчування половину своїх грошей, і, кажуть експерти, це означає, що живуть українці бідно. Але попри бідність чимало споживачів так і не навчилися правильно обирати продукти. До того ж останні два роки у житті українців надто багато стресу, який простіше за все "заїдати", тож кількість знов виграє у якості, а зайві витрати завдають шкоди гаманцю.

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У багатьох українських родинах міцно вкорінилися неправильні харчові звички, які буквально крадуть у нас здоров'я та довголіття. Фокус разом з експертами розібрав типові помилки у харчуванні українців, які не тільки не додають нам здорових років життя, але й забирають додаткові кошти.

Помилка 1: мало води

Про те, наскільки важливо пити воду, чули всі. Вода допомагає організму краще засвоювати і переробляти їжу, а також вирішує проблему підвищеної кислотності в шлунку. Що більше людина п'є, то менше у неї проблем з травною системою. Дієтологиня Лариса Буткова радить пити воду у певному режимі: починати ранок з однієї-двох склянок води кімнатної температури, а потім пити по склянці за пів години до прийому їжі та через годину – після. Загалом людина має випивати щонайменше півтора літри води на день.

Дієтологи радять пити просту чисту питну воду Фото: Shutterstock/Stock 4you

Є суттєве уточнення, що важливе як з точки зору ЗОЖ, так і з погляду економії. Коли дієтологи радять пити достатньо води, вони мають на увазі не каву, чай, компот або, тим паче, солодкі газовані напої, а просту чисту питну воду. Її можна купувати, а можна у домашніх умовах фільтрувати звичайну водопровідну воду.

Чимало людей ставлять знак рівності між простою питною водою та солодким газованим напоєм "0 калорій". Дієтологи наполягають: попри те, що достовірних досліджень про серйозні наслідки вживання таких напоїв немає, вони точно не додають поживної цінності раціону. У безкалорійних газованих напоях використовуються штучні підсолоджувачі, харчові добавки, ароматизатори, барвники, регулятори кислотності. Тож часте вживання такого напою може призвести до ерозії зубної емалі, проблем з нирками та шлунком.

Не можна ставити знак рівності між простою питною водою та солодким газованим напоєм "0 калорій"

"Я все ж таки раджу споживати просту питну воду, чи, принаймні, вживаючи напій "0 калорій", усвідомлювати, що це не вода, — зазначила у коментарі Фокусу дієтолог-консультант Альона Юдіна. — Звісно, якщо випити один-два стакани такого напою на місяць, нічого страшного не станеться. Але це не має бути системою, тобто не потрібно щомісяця на регулярній основі купувати собі дві баночки газованої води тільки тому, що це не принесе відчутної шкоди".

Регулярне вживання солодких газованих напоїв, навіть якщо вони не мають калорій, все одно шкодить організму, продовжує Альона Юдіна. З іншого боку, така поведінка, скоріш за все, свідчить про відсутність у людини розладів харчової поведінки, що можна вважати плюсом.

Регулярне вживання солодких газованих напоїв шкодить організму, навіть якщо вони не мають калорій Фото: Freepik

"Я за те, щоб уникати крайнощів, — каже експертка. — Дійсно, буває так, що раптово хочеться лимонаду або коли. Тоді можна купити та випити, але ж не обов'язково всю пляшку. Прислухайтесь до себе — можливо, 100 або навіть 50 грамів вам буде достатньо, то й не потрібно випивати все. І хоча сучасні дослідження кажуть, що шкоду можуть принести лише дуже великі дози, я все ж таки дотримуюсь думки, що солодкі газовані напої точно не для тих, хто обирає якісні та корисні продукти, навіть якщо вони не мають калорій".

Помилка 2: мало білка, овочів та фруктів

Найкраще м'ясо для українців – це ковбаса, тому часто замість повноцінного білка, який має складати основу здорового раціону, організм отримує набір із солі, цукру та харчових добавок. Цікаво що ковбасу ("Лікарська" — 270-420 грн за кіло, "Краківська" — 390-600 грн за кіло) купують ті ж самі люди, які кажуть, що м'ясо (куряче філе — 164 грн за кіло, свинячий ошийок — 220 грн) та риба (хек морожений — 130-165 грн за кіло) — це дуже дорого.

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Багато покупців незаслужено обходять увагою яйця, але ж це дуже корисний і бюджетний продукт. Вони багаті на поживні речовини, покращують пам'ять, є джерелом білка, допомагають засвоюватися вітамінам. А, враховуючи, що зараз яйця продаються в українських супермаркетах від 44 грн за десяток, виходить, що сніданок із двох-трьох яєць коштуватиме 9-13 грн.

Овочів та фруктів в раціоні середньостатистичної української родини також неприпустимо мало, особливо взимку. Найпоширеніша причина — все та ж "нестача коштів", але, нагадують експерти, овочі – це не тільки авокадо, спаржа та болгарський перець. "Є значно дешевші варіанти – білокачанна та пекінська капуста, морква, редька, буряк, — каже Альона Юдіна. — Крім того, українці їдять мало риби, яку було б добре вживати два-три рази на тиждень, чергуючи жирні та нежирні сорти. І знов-таки причина "немає грошей" не проходить, бо риба — це не обов'язково лосось чи осетер, але й оселедець, скумбрія".

Для багатьох українців найкращим м'ясом є ковбаса Фото: https://t.me/topretsept/2881

Якщо віддавати перевагу простим базовим продуктам (м'ясо, молоко, сир, масло, олія, крупи, борошно, яйця) та сезонним овочам, харчування вийде не тільки здоровішим, але й значно дешевшим. На кулінарних сайтах можна знайти чимало рецептів салатів на основі капусти, моркви, буряка, тож нестача коштів зовсім не заважає ввести бюджетні овочі у щоденний раціон.

Таку ж пораду дієтологи дають стосовно фруктів: купуйте те, що зараз дешево. А якщо здається, що яблука по 30 грн за кілограм — це дуже дорого, можна порівняти ціну з цінами на цукерки та тістечка. Наприклад, цукерки "Пташине молоко" наразі продаються по 180-200 грн за кіло, "Ромашка" — по 200-240 грн за кіло, а заварні тістечка — по 160 грн за 360 грамів.

Якщо здається, що яблука по 30 грн за кілограм — це дуже дорого, можна порівняти ціну з цінами на цукерки та тістечка

Помилка 3: багато солодощів

Велика кількість рафінованого цукру у раціоні — це чимала проблема українського харчування. Дієтологи кажуть, що сучасному споживачу відмовитися від вживання цукру майже неможливо. По-перше, українці дуже люблять солодке. По-друге, цукор додають не лише у традиційні солодощі, а й у хліб, ковбасу, рибні консерви, кетчуп, гірчицю та багато інших продуктів.

Багато солодощів — одна з головних помилок українського харчування Фото: Getty

Також українці їдять надто багато борошняного: печиво, пироги, пиріжки, торти, булочки, макаронні вироби. Все це джерела швидких вуглеводів, які споживаються у нашій країні в надлишку. А насправді – порожні калорії, які завдають організму та сімейному бюджету суцільної шкоди.

Помилка 4: нездорові звички

Помилок у режимі харчування наших співгромадян чимало: відмова від сніданку, перекуси "на бігу", перекуси нездоровою їжею, одноманітне харчування, перенесення основного прийому їжі на вечерю.

Багато українців вживають нездорові продукти, але це насамперед пов’язано не з високими цінами та низькими зарплатами, а з харчовими уподобаннями

Експерти кажуть про парадоксальний факт: коли не вистачає грошей, люди насамперед відмовляються від здорових та корисних продуктів, віддаючи перевагу не якості, а кількості. Звідси виникає дивне правило українського харчування: що бідніше, то жирніше та солодше. "Багато українців вживають нездорові продукти, але це насамперед пов’язано не з високими цінами та низькими зарплатами, а з харчовими уподобаннями, небажанням стежити за здоров'ям та змінювати звички", — зазначила у розмові з Фокусом Альона Юдіна.

Дієтологи радять віддавати перевагу сезонним овочам та фруктам Фото: Aggeek

Помилка 5: готова їжа та напівфабрикати

Іноді напівфабрикати здаються не такими вже й дорогими — наприклад, пельмені в українських супермаркетах можна купити по ціні від 75 грн за кілограм. Проте дієтологи попереджають: фастфуд, готову їжу та напівфабрикати варто залишити на крайній випадок та намагатися частіше готувати вдома.

"Зазвичай фастфуд та напівфабрикати однаково шкідливі як для здоров'я, так і для гаманця, тож готувати вдома — це дуже добра корисна звичка, чудовий спосіб одночасно заощадити та почати харчуватися здоровіше, — каже Лариса Буткова. — Страви, що готували в домашніх умовах, часто містять більше клітковини, натомість цукру та жиру – менше. А їх собівартість виявляється набагато нижчою, ніж вартість готової їжі".

Страви, що готуються в домашніх умовах, часто містять більше клітковини, натомість цукру та жиру – менше

Помилка 6: їжа як психологічна допомога

Найголовніша порада всіх дієтологів – просто менше їсти. Постійне переїдання — це дуже погана звичка, яка завдає величезної шкоди здоров'ю, а сьогодні люди взагалі звикли "заїдати" стрес. Втім, для спеціалістів немає ніякої новини в тому, що часто люди їдять не тому, що хочуть їсти, а суто з психологічних причин. І це також сміливо можна віднести до факторів, які не додають плюсів ані здоров'ю, ані сімейному бюджету.

Люди звикли "заїдати" стрес Фото: Freepik

Альона Юдіна виділяє кілька найпоширеніших причин, за якими люди їдять без відчуття голоду:

щоб розслабитися після важкого дня, замість того, щоб просто відпочити;

щоб заглушити свої почуття, біль, замість того, щоб звернутися до психолога;

коли недоспали, щоб відновити свої сили, замість того, щоб раніше вкладатися спати;

коли не відчувають радості в житті, замість того, щоб радіти дрібницям і навіть тому, що прокинулись вранці.

Найголовніша порада всіх дієтологів – просто менше їсти

Помилка 7: акції понад усе

Акції – це дійсно чудовий спосіб заощаджувати. Далеко не всі можуть собі дозволити сьомгу по 1000 грн за кілограм чи авокадо по 300 грн, але за акцією можна і купити. Проте потрібно враховувати декілька моментів.

По-перше, варто влаштовувати акційним цінникам "перевірку", тобто купувати те, що дійсно у конкретний день коштує дешевше, та ще й перевіряти, щоб знижка спрацювала на касі.

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По-друге, потрібно перевірити ціни на аналогічні товари на найнижчих полицях. Річ у тому, що на полицях на рівні очей розкладають найдорожчі продукти, тому товар на "золотій полиці" за акцією може виявитися дорожче, ніж на нижній без акції.

По-третє, варто уникати імпульсивних покупок на касі, навіть якщо здається, що сьогодні дешево. Зазвичай ці товари не несуть користі ані здоров'ю, ані гаманцю.

І, нарешті, не варто купувати на радощах занадто багато. Адже, якщо знов відключатимуть електрику, "зайві" продукти просто зіпсуються, а економія перетвориться на додаткові витрати.

"Зайві" продукти часто псуються, а економія перетворюється на додаткові витрати Фото: birminghammail.co.uk

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