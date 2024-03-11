Хитрые уловки: почему супермаркеты всегда кладут фрукты и овощи прямо у входа

Быстропортящиеся фрукты и овощи в супермаркетах всегда лежат на виду, в то время как продукты первой необходимости обычно нужно долго искать на задних рядах.

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В следующий раз, когда вы зайдете в свой большой продуктовый магазин, возможно, вам захочется на секунду обратить внимание на то, как расположен каждый отдел, поскольку, супермаркеты используют хитрый трюк, чтобы заставить вас сделать больше ненужных покупок. Об этом сообщает издание Мirror.

Как отмечает издание, эксперты по архитектуре и дизайну говорят, что есть особая причина, по которой фрукты и овощи находятся возле входа, а предметы первой необходимости — сзади.

"Каждый уголок супермаркета спроектирован так, чтобы заставить покупателей тратить как можно больше. Количество мыслей, вложенных в дизайн продуктового магазина, с психологической и маркетинговой точки зрения, просто дикое", — говорится в источнике.

Так, эксперты считают, что продуктовые магазины будут размещать отдел фруктов и овощей прямо у входа, чтобы ваш взгляд сразу падал на них.

Причина, по которой они выставляют фрукты и овощи в начале магазинов, заключается в том, "чтобы вы чувствовали себя менее виноватыми из-за того, что позже захватили нездоровую пищу".

В издании также пишут: "Еще один способ заставить вас тратить больше денег — это организовать ряд с хлопьями так, чтобы сладкие хлопья находились на уровне глаз ребенка, чтобы они с большей вероятностью его схватили, в то время как более здоровые варианты находятся наверху".

Любители дизайна также объясняют что предметы первой необходимости, такие как яйца и хлеб, размещаются в задней части супермаркетов, поэтому вы "вынуждены идти через другие проходы, чтобы добыть их", и по пути можете подобрать дополнительные товары.

Напомним, это уже не первая подобная история. Туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, Фокус рассказывал об американке, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".