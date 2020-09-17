Это уже не первое ДТП сына депутата.

В столице на перекрестке улиц Липской и Институтской столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

Отмечается, что одним из участником ДТП является сын народного депутата Нестор Шуфрич-младший.

"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись две машины. Автомобиль Ssang Yong ехал с улицы Липской, не пропустив на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", – говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

Напомним, 26 августа 2017 года в центре Киева на улице Шота Руставели автомобиль Bentley сбил пешехода. За рулем находился сын народного депутата Нестора Шуфрича. В пресс-службе последнего сообщили, что автомобиль Нестору Шуфричу-младшему не принадлежит, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A. Пешеход Алексей Мельниченко получил тяжкие телесные повреждения.

Позже Нестора Шуфрича-младшего суд признал виновным по делу о ДТП и приговорил к лишению свободы на три года с отсрочкой от отбывания наказания на один год.

В 2013 году сын Шуфрича Александр в Ужгороде врезался в столб.