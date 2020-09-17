"Коронавирус вызвал осложнения после ранения": что известно о состоянии Геннадия Кернеса

Мэра Харькова доставили в противоковидной капсуле в Германию. Он находится в сознании, к аппарату ИВЛ не подключен. Об этом на брифинге рассказал директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает "Суспільне".

Геннадия Кернеса доставили спецбортом в немецкую клинику "Шарите" в полночь 17 сентября. По словам Юрия Сидоренко, для транспортировки больного использовали аппарат высокопотоковой подачи кислорода.

"Сам Геннадий Адольфович не хотел улетать в Германию, но под давлением близких согласился. Полет перенес нормально. Состояние здоровья не такое плохое, как пишут паблики. Сейчас он проходит дополнительные обследование в больнице, и только потом врачи скажут, как его будут лечить", - сказал Сидоренко.

Напомним, 15 сентября Геннадий Кернес официально подтвердил, что заболел COVID-19, на больничный он ушел 10 сентября. В результате заражения коронавирусом у него возникло двустороннее воспаление легких и его состояние ухудшилось. На тот момент голова горсовета находился в 17-ой городской больнице - одной из харьковских больниц, занимающейся лечением пациентов с коронавирусом.

Все слухи про кому и опухоль мозга и инсульт – не отвечают действительности, отметил Сидоренко. Ухудшение связывают с ранением в апреле 2014 года. Коронавирус спровоцировал не только воспаление легких, но и осложнения после ранения.

"Ухудшение врачи связывают с ранениями, которые Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года, когда во время пробежки на него было совершено покушение. В результате этого покушения был поврежден позвоночник и костной мозг, печень. От этого всего он отошел, но коронавирус спровоцировал не только воспаление легких, но и такой отголосок этого выстрела", – сказал Сидоренко.

Также Юрий Сидоренко отметил, что с мэром Харькова в Берлин полетели родственники, они же и оплачивают его лечение. Кто именно полетел – неизвестно. Также он не прокомментировал, почему Геннадия Кернеса сопровождал в аэропорт кортеж скорых, а та в которой находился сам мэр, прибыла из Полтавы.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Харьков вышел в "лидеры" по количеству заболевших коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 3584 заболевших, в Харькове и область - 483 случая, из них в Харькове 411.