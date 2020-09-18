В Украине постепенно растет число инфицированных COVID-19. А в течение осени и зимы этот показатель значительно повысится.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом, по его словам, в настоящее время речь не идет о второй волне COVID-19 в стране.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно", – сказал он.

Отметим, по состоянию на 18 сентября в Украине выявили 3 228 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 584 случаев). Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 291 нового больного, восемь человек умерли.