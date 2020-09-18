Учителям доплатят за онлайн. А школы получат допфинансирование на маски и антисептики

Кабмин выделит 10,5 млрд гривен из фонда, который предназначен для борьбы с пандемией коронавируса, на то, чтобы обеспечить школы масками и антисептиками.

Также часть денег из этой суммы пойдет на доплаты учителям за дополнительную нагрузку и онлайн-обучение.

Об этом говорится на странице партии "Голос" в Facebook.

"Парламенту пришлось выполнять работу за временного главу образования — заставить правительство найти и выделить средства на безопасное образование во время карантина", — рассказала нардеп Наталья Пипа.

Отметим, что с 28 августа по 3 сентября из фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 586,1 млн гривен, причем 26,6 млн было потрачено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты.

Напомним, вопрос расходования средств Фонда по борьбе с коронавирусом Фокус предметно рассмотрел в своем материале.