Мальчик, который напоролся на штырь на детской площадке в Одессе, впал в кому из-за неправильного лекарства, зявяляют родные. Ребенок уже идет на поправку.

12-летний мальчик, который пострадал из-за вкопанного на детской площадке металлического штыря, впал в кому, потому что медики "не услышали" предупреждение о непереносимости лекарства, говорит отец ребенка. Одессит утверждает, что он предупредил врачей, которые оказывали помощь, об особенностях здоровья сына, однако они не учли информацию о возможных аллергических реакциях и использовали мазь, которая вызвала судороги, потерю сознание и отек мозга.

Видео с рассказом опубликовала в Facebook двоюродная сестра мальчика Анастасия Лавренюк.

"В документах из частной клиники нигде нет заключений о том, что произошло — ни о том, что у него были судороги, ни о том, что он потерял сознание. Значит, эта ситуация активно замалчивается", — говорит отец ребенка, добавляя, что стабилизировать состояние пострадавшего мальчика удалось после того, как его перевезли в детскую областную больницу.

"Я неоднократно настаивал на дополнительных анализах, но врач сказал, что уверен в том, что этого делать не нужно. В итоге оказалось, что прокол был не 10 сантиметров, как они говорили ранее, а все 20", — поделился отец мальчика.

Мальчик, придя в себя, тоже обратился к медикам, попросив, "чтобы они больше следили за тем, что они капают и мажут".

Напомним, ЧП произошло в Одессе: 12-летний Костя раскачивал подружку на качелях и наткнулся на длинный железный штырь, который установили родители других детей "в целях безопасности". Штырь вошел в тело мальчика на глубину в 20 см.