В Киеве обнаружили 400 случаев заболеваний COVID-19, 8 человек умерли, – Кличко

В столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания.

В Киеве за минувшие сутки на 400 человек возросло количество заболевших коронавирусом, умерли 8 человек, выздоровели 86.

Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", – написал мэр.

Как отметил Кличко, заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 врачей.

На сегодняшний день в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали на прошедшие сутки 65 пациентов.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском – 57. А в Дарницком районе – 50 случаев.

По состоянию на 18 сентября в Киеве обнаружили 291 больного COVID-19, восемь человек умерли.

По состоянию на 19 сентября в Украине выявили 3 240 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 228 случаев, до этого – 3 584). Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712.