Статистика коронавируса в Украине на 20 сентября: за сутки 2966 заболевших

Общее число зараженных в стране выросло до 175 678 человек.

По состоянию на 20 сентября в Украине выявили 2966 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 240 случаев, до этого – 3 228). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 175 678. Выздоровели 77 512 человек (+758 за сутки).

От коронавируса скончались 3 557 пациентов (41 из них за последние сутки). Продолжают болеть 94 609 человек (+2 167).

Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).

Динамика эпидемии по регионам:

– Киев – 19 483 заболевших (343 за сутки);

– Львовская – 18 317 (188);

– Харьковская область – 14 888 (424);

– Черновицкая – 13 042 (125);

– Ивано-Франковская – 12 382 (170);

– Одесская – 11 422 (217);

– Тернопольская – 11 247 (231);

– Ровенская – 11 124 (109);

– Закарпатская – 9 154 (44);

– Киевская – 7 744 (133);

– Волынская – 6 856 (73);

– Винницкая – 5 268 (68);

– Житомирская – 4 988 (57);

– Хмельницкая – 4 631 (150);

– Днепропетровская – 3 982 (104);

– Черниговская – 3 263 (75);

– Черкасская – 3 035 (52);

– Сумская – 3 023 (107);

– Запорожская – 2 879 (50);

– Николаевская – 2 469 (95);

– Донецкая – 2 430 (59);

– Полтавская – 1 499 (38);

– Кировоградская – 985 (12);

– Херсонская – 813 (23);

– Луганская – 754 (19).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 17 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 15, 03% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28 061. Было проведено 31 092 ПЦР-тестирований.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.