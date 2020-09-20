Статистика коронавируса в Киеве на 20 сентября: 343 новых случая COVID-19

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

В Киеве за минувшие сутки, 19 сентября, было зафиксировано 343 новых случая коронавируса, еще четверо умерли, а были госпитализированы – 42 человека. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

С начала пандемии коронавируса в Киеве было зафиксировано 19 483 случая COVID-19, из которых 316 человек умерли.

За прошедшие сутки болезнь диагностировали у:

181 женщины в возрасте от 19 до 82 лет,

133 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет,

17 девочек от 2 лет до 17, и у 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

Также отмечается, что коронавирусом заразились 8 медиков. За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего же оправились от COVID-19 5859 жителей Киева.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в Дарницком районе – 58, Деснянском – 57 и в Оболонском районе – 52 случая.

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не ходите в места большого скопления людей!", – подытожил Кличко.

По состоянию на 20 сентября в Украине выявили 2966 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 240 случаев, до этого – 3 228).