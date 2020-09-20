Ситуация на Донбассе: боевики нарушили "тишину" под Новоалександровкой

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В воскресенье, 20 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС ) было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики применили стрелковое оружие неподалеку от населенного пункта Новоалександровка.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы со стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не раскрывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается спокойной и полностью контролируемой украинскими защитниками.

Напомним, в среду, 16 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, житель Яворива Роман Червинский. Находясь в блиндаже, он подорвался на гранате, из-за чего получил травму, несовместимую с жизнью.