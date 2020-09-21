В Киеве из-за коронавируса закрыли пять школ

В Киеве пять школ закрыли на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе – в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах.

Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 – среди учителей.

В детских садах города закрыты 15 групп из-за коронавируса.

"Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, классы или школы отправляют на дистанционное обучение", – говорит Кличко.

Напомним, в Киеве насчитали 275 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. По состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутки ранее было 2966 случаев заболевания).