Телемарафон «РE:ВІЗІЯ КРАЇНИ» на «5 каналі»

21 вересня «ТВІЙ УКРАЇНСЬКИЙ 5 КАНАЛ» розпочинає телемарафон «Ре:візія країни», в рамках якого запускає лінійку вечірніх ток-шоу, як з відомими нашим глядачам обличчями, так і новими ведучими

Щобудня у вечірньому праймі «5 каналу» в межах марафону «Ре:візія країни» до уваги глядачів:

Авторське ток-шоу «КОНДРАТЮК У ПОНЕДІЛОК»

Авторська адаптація популярного західного формату “Вечірнє шоу” – у виконанні легенди українського телебачення Ігоря Кондратюка.

«КОНДРАТЮК У ПОНЕДІЛОК» – це невимушені вечірні розмови у комфортній та доброзичливій атмосфері – глядач наче і сам потрапляє в гості до Кондратюка.

До ведучого приходитимуть відомі українці, селебрітіз, люди зі світу мистецтва, науки, спорту. Головна ідея телепроєкту – гості в реальному житті не повинні мати жодних спільних тем та перетинатися сферами інтересів.

В кінці шоу музичний сюрприз – гості заспівають в караоке.

Пісню обирає ведучий Ігор Кондратюк. Дивіться щопонеділка о 19:20

Регіональне ток-шоу «КРАЇНА»

Розбираємо регіональні проблеми, які насправді мають загальнонаціональний масштаб. І навпаки – загальнонаціональні проблеми, які кожен регіон гостро відчуває по-своєму.

В обговоренні беруть участь політики, чиновники місцевого і всеукраїнського рівня, фахівці, представники громад.

В режимі телемосту до спільної розмови залучаємо регіони.

Модерує дискусію київська студія.

Ведуча: Христина Стець. Дивіться щовівторка о 19:20

Політичне ток-шоу “ВЕЛИКА ПОЛІТИКА»

“ВЕЛИКА ПОЛІТИКА» - гостра дискусія гостей в студії : політиків, топ-чиновників і експертів на головні політичні теми дня й тижня. Прогноз розвитку подій, аналіз помилок, представлення альтернативного вирішення проблем України.

Ведуча: Анна Мірошниченко. Дивіться щосереди о 19:20

Соціальне ток-шоу #НЕБАЙДУЖА

Хочеш жити достойно в достойні країні? - думай кого обираєш, знай хто за що відповідає і, врешті, роби щось сам. І власним прикладом ведуча шоу покаже, що це не вигадка, а реальність. Це гостро соціальне ток – шоу, в якому обговорюємо кричущі проблеми, які не вирішуються як з вини влади, так і через байдужість, інертність та «совковість» самих людей. І не просто обговорюємо, а показуємо й доводимо, що краще життя залежить від того, наскільки громадяни відповідальні за свій вибір, свій статок, своє здоров'я, за простір в якому вони живуть тощо. Власним прикладом показуємо, як вирішується та чи інша проблема. Глядачі побачать це, зокрема, й у сюжетах, де «5 канал» в обличчі ведучої допоміг вирішити соціальні проблеми.

До обговорення залучаємо телеглядачів, інтернет-аудиторію і глядачів у студії.

Ведуча: Лариса Губіна. Дивіться щочетверга о 19:20

«ПОЛІТКЛУБ» Віталія Портнікова.

Це спільний проєкт телеканалів “5 канал” та “Еспресо”.

«ПОЛІТКЛУБ» - дискусійний майданчик , на якому політики, представники законодавчої та виконавчої влади ведуть фахову дискусію і шукають рішення проблем українців.

Тут важлива не констатація «сталося» і хайп, тут важливо «що робити?» для вирішення проблеми.

До дискусії залучаються глядачі телеканалів, які беруть участь у голосуванні, і мають можливість зателефонувати в прямий ефір. А також до дискусії залучаються глядачі безпосередньо в студії ток-шоу.

Ведучий: Віталій Портніков. Дивіться щоп’ятниці о 19:20.

5 КАНАЛ. ТВІЙ. УКРАЇНСЬКИЙ