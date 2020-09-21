На границе с Украиной застряла дюжина автобусов с сотнями туристов из Молдовы

600 граждан Молдовы, которые на 12 автобусах направлялись в Прагу, застряли на границе Украины и Венгрии после того, как венгерские пограничники отказались пропустить их.

Люди вынуждены были четверо суток подряд стоять в автобусах и ночевать в них же на границе, причем без каких-либо запасов воды и продовольствия.

Об этом сообщает TV8.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции в понедельник, 21 сентября, заявило, что венгерские власти не пустили автобусы из-за отсутствия у перевозчика необходимых документов.

"В течение субботы и воскресенья мы поддерживали связь с венгерскими властями, и они сообщили, что всем вернувшимся назад автобусам выдали официальные документы, в которых указана причина, почему их не впустили в Венгрию. Этой причиной стало отсутствие документов у пассажироперевозчика", — прокомментировали в ведомстве возникшую ситуацию на границе.

В тоже время, как рассказал администратор одного из перевозчиков Transeric Tur Владимир Бурага, пять автобусов впустили в Венгрию, а желающим вернуться в Молдову предоставили автобус и полностью возместили стоимость поездки. По словам Бураги, остались лишь пассажиры, которые хотят попасть в Венгрию.

Напомним, ранее словенские пограничники из-за коронавируса отказались впускать в страну украинцев, которые ехали из Италии. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.