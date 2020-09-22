Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, –...

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки, 21 сентября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"21 сентября российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, выстрелы из стрелкового оружия, а позже из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку от Водяного", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали, потому что "одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников".

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", – рассказали в штабе ООС.

Напомним, в среду, 16 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, житель Яворива Роман Червинский. Находясь в блиндаже, он подорвался на гранате, из-за чего получил травму, несовместимую с жизнью.