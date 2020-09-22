В киевской больнице, где лечат от COVID-19, выпрыгнули из окна два человека, – СМИ

В Киевской городской клинической больнице №4, опорной для лечения больных COVID-19, за двое суток двое мужчин покончили с собой, сообщает "Киев оперативный".

"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших – оба умерли", – сказано в сообщении.

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Изначально о проишествиях сообщил Муниципальный караул Киева на своей странице в Facebook, однако, позже удалил свои посты.