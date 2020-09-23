Пришли из Беларуси. В Чернобыле впервые за 100 лет заметили бурых медведей

Специалисты пока не знают точного количества особей, появившихся в Чернобыльской зоне. Помимо медведей в зоне отчуждения наблюдают большое количество волков и рысей.

"Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они, скорее всего, приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно", — рассказал исследователь зоны Сергей Гащак.

По его словам, остается все же неясным, размножаются на украинской территории медведи, или нет.

"Но это только начало. Медведей здесь не было около ста лет", — добавил исследователь.

Также в зоне специалисты заметили больше количество рысей и волков. Волки пришли на территорию зоны тоже, скорее всего, из Беларуси.

В отличие от медведей, которые в Чернобыле появились только недавно, рыси и волки уже успели увеличить свою популяцию, но при этом очень часто остаются голодными.

В то время как, например, волк в период, когда ощущает дефицит пищи, может есть даже яблоки, рысь — настоящий хищник, которому все же необходима добыча.