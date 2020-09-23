Кабмин определил, сколько осенью нужно призывников и куда их направить

Правительство на заседании 23 сентября утвердило численность граждан, подлежащих призыву в октябре – декабре 2020 года и объем расходов для проведения призыва.

Всего призовут 13 570 человек. Больше всех из них попадут в Вооруженные силы – 7500 чел., в национальную гвардию – 4 970 чел., в Госспецслужбу транспорта – 600 чел., и в пограничники – 500 чел.

Наибольший план по призыву установлен для Днепропетровской области – 1 265 чел.

Всего на призыв потратят 58,3 млн грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 297,13 грн. Из них 4204 грн – выплата помощи призывнику, а 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва.

Напомним, 31 июля в Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", который проходил в период май – июль.. В целом было призвано и отправлено в войска 16 460 человек. Из них в Вооруженные силы – ровно 9 тысяч человек; в Национальную гвардию – 5 460 человек; в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; в Госпогранслужбу – 1300 человек.