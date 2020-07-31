ВСУ рассказали, сколько в этот раз удалось призвать солдат

Особенностью призыва стала отправка призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию.

Сегодня, 31 июля, в Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", который проходил в период май – июль.. В целом было призвано и отправлено в войска 16 460 человек.

"Из них в Вооруженные силы Украины – ровно 9 тысяч человек; в Национальную гвардию – 5 460 человек; в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; в Госпогранслужбу – 1300 человек", – написал у себя в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что в целях предупреждния распространиения эпидемии COVID-19, "молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава". Сообщений о выявленных случаях инфицирования пока нет.

"Всем 16 тысячам призывников перед отправкой в войска были сделаны тесты на выявление коронавирусной инфекции", – уточнили в ВСУ.

В ВСУ подчеркивают, что особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию – с возможностью предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений 2020 года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.

Напомним, еще в январе Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет. Кроме того, в связи с коронавирусом, Зеленский перенес весенний призыв на май-июль 2020 года.