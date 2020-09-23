Небоевые потери в украинской армии в 2020-ом оказались выше боевых

Минобороны озвучило, сколько солдат погибло с начала года и за все время войны на Востоке Украины.

С начала агрессии Российской Федерации на Донбассе с 14-го апреля 2014 года и по 7-е сентября 2020-го боевые потери Украины составили 2660 военных погибшими.

Эту цифру привели в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос "Радио Свободы", сообщает издание. Еще 10 тысяч и 131 украинский военный – получили ранения.

Кроме этого, за тот же период Вооруженные силы Украины понесли следующие небоевые потери: 1142 погибшими и 2316 – ранены.

"Вследствие боевых действий на Донбассе с начала 2020 года 46 военных погибли, и еще 318 – были ранены. Небоевые потери с начала года составили 53 погибший, 61 раненый", – говорится в ответе Минобороны.

Небоевые потери – это лица, умершие от болезней, несчастных случаев, неуставных отношений, убийств, суицида, нарушения техники безопасности, пьянства и по другим причинам, которые не были вызваны действиями противника.

В начале июня этого года, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш привела сводную статистику с 2014 по 2019 годы, обнародованную бывшим главным военным прокурором Анатолией Матиосом. По озвученным данным, за этот период было убито порядка трех тысяч украинских военных, и свыше 3300 смертей составили небоевые потери.

Напомним, в среду, 23 сентября возле поселка Пески Донецкой области двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве.