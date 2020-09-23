"Слуги народа" собираются ввести ответственность за отрицание оккупации РФ

Закон запретит должностным лицам и общественным деятелям отрицать оккупацию, контактировать с органами власти РФ, а также учавствовать в торжествах по случаю официальных государственных праздников России.

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которых такие известные политики, как Никита Потураев, Галина Третьякова и Елизавета Богуцкая, а также нардеп Сергей Соболев из "Батькивщины" внесли в Верховную Раду законопроект №4136, который вводит ответственность за отрицание агрессии РФ в Украине.

Законопроект опубликован на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, этот документ "запретит национальным общественным деятелям Украины, органам госвласти и местного самоуправления публичные высказывания, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации РФ".

Полное название Законопроекта звучит так: "Проект Закона об особенностях государственной политики по установлению запрета для отдельных категорий лиц публичных высказываний относительно отрицания отдельных международных преступлений или оправдание действий их организаторов, вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины, относительно запрета и ограничения взаимодействия и связей таких лиц с органами власти и должностными лицами Российской Федерации и незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории Украины".

Если новый закон будет принят, то кроме отрицания оккупации, он запретит "национальным публичным деятелям" участие в торжествах по случаю официальных государственных праздников России.

Кроме этого, документ запретит украинским государственным и общественным деятелям взаимодействовать с незаконными органами и должностными лицами, созданными и поставленными руководить на временно оккупированных территориях Украины, а также с органами государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.

Согласно документу, украинским чиновникам можно будет контактировать с органами власти РФ и с ее сателлитами только "в случаях, связанных с обеспечением национальных интересов Украины, защитой прав и свобод граждан, исполнением международных договоров, согласие на которые предоставила Верховная Рада, или если такие связи и взаимодействия связаны с реализацией права на наследование имущества, находящегося на территории РФ или временно оккупированной территории Украины".

Напомним, недавно заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольный Донбасс можно ввести "синие каски" и поставить на этих территориях Временное правительство ООН.