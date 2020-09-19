Боевики заблокировали обмен пленными из-за постановления о местных выборах, – Кравчук

Россия и ОРДЛО заявляют, что Украина отказывается от минских соглашений, говорит первый президент.

Россия и террористы "ЛДНР" блокируют процесс обмена пленными, поскольку требуют изменить постановление Верховной Рады о местных выборах, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Стране.

По его словам, на заседании ТКГ Украина подала список на обмен и попросила список у другой стороны. Россия заявила, что подавать список на обмен не будет, пока постановление о выборах не будет изменено.

"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили – Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", – сообщил Кравчук.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.