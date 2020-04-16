Во время последнего обмена пленными были освобождены 20 украинцев

Украинская сторона во время переговорного процесса настаивала, чтобы взаимное освобождение удерживаемых лиц состоялось до окончания карантина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в "нормандском формате", были освобождены 76 граждан. А во время последнего обмена пленными были освобождены 20 украинцев.

"Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом проводить больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека – будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 – будем возвращать 100 человек", – заявил Зеленский.

По возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию.

По его словам, продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

"Украина должна освободить всех своих граждан", – резюмировал президент.

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