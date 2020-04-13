Освобожденных из плена украинцев отправят на обязательную обсервацию, – омбудсмен
2020-04-13 18:10:00
По данным Денисовой, некоторые украинцы в российских тюрьмах имеют симптомы COVID-19
Украинцы, освобожденные из плена в рамках обмена на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По ее словам, существуют договоренность о взаимном освобождении, это будет очередной этап освобождения "всех на всех".
"Но чтобы это произошло, я не буду говорить, когда именно и кого мы вернем. Процесс очень тяжелый, но государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России", – отметила Денисова.
"Те люди, которые будут возвращены..., будут проходить обсервацию согласно порядку, утвержденному Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", – добавила она.
По ее словам, есть информация, что некоторые украинцы, которые находятся в российских тюрьмах, в частности, в "Лефортово", имеют симптомы COVID-19. Однако пока эту информацию проверяют.
"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", – добавила Денисова.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
- Ранее украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи.
- Кабмин утвердил правила обсервации. Пребывание граждан на обсервации будет финансироваться из местных бюджетов. Для самих пациентов обсервация будет бесплатной, за исключением питания и проезда от места обсервации домой.