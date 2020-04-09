Кабмин утвердил правила обсервации: алкоголь под запретом, питание за свой счет

За соблюдением порядка и безопасностью граждан на обсервации будут следить Нацгвардия, Нацполиция и МВД

Пребывание граждан на обсервации будет финансироваться из местных бюджетов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №262 от 8 апреля.

Таким образом, для самих пациентов обсервация будет бесплатной, за исключением питания и проезда от места обсервации домой.

Местные бюджеты, в свою очередь, после прохождения граджанами обсервации получат компенсации из резервного фонда госбюджета.

Также Кабмин постановил, что лица, которые находятся на обсервации, могут получать личные вещи и продукты питания (кроме алкогольных напитков).

За соблюдением порядка и безопасностью граждан на обсервации будут следить Нацгвардия, Нацполиция и МВД.

Ранее в "Укпрофздравнице" говорили, что эвакуированных украинцев на обсервацию готовы принять 12 санаториев.

Также руководство "Здравницы" говорило, что проживание в санаториях могут компенсировать либо из бюджета, либо из карманов самих пациентов (на одного человека – 3 тыс. грн за 14 дней без питания).

Персоналу планируют выплачивать в три раза большую зарплату.

Как ранее писал Фокус:

30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.